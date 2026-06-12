モデルの由布菜月さんは6月11日、自身のInstagramを更新。娘の1カ月検診の日の様子を収めたVlogを公開しました。【動画】由布菜月、1カ月検診での親子ショット「可愛すぎてドキってした」由布さんは「1ヶ月検診の日 あっという間に1ヶ月…！」とつづり、Vlog動画を1本公開。鏡越しに娘を抱っこしながら自撮りをする様子や、朝のスキンケア風景、車に乗る娘の姿、ドリンクを楽しむひとときなど、1カ月検診の日の何気ない日常を披露