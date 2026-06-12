■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の男子三段跳決勝が12日に行われ、宮尾真仁（21、東洋大）が6回目の跳躍で16m64（−1.7）をマークして初優勝。派遣設定記録（16m55）を突破したため、32年ぶりの日本開催となるアジア大会代