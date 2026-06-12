14日、日曜日、80歳になるアメリカのトランプ大統領。この自身の誕生日にホワイトハウスでこれまでにないイベントを開こうとしています。その狙いは何なのでしょうか。アメリカトランプ大統領「6月14日に大きな試合が開かれる。二度とないものだ。前例もない。地球上で最高のショーになるだろう」トランプ氏が「最高のショー」と呼ぶのは、アメリカで大人気の総合格闘技「UFC」です。打撃や関節技などを駆使して、「世界最強」の