■日本陸上競技選手権大会 兼 愛知・名古屋 2026アジア競技大会日本代表選手選考競技会（12〜14日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）【日程＆選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新陸上日本選手権の女子400m予選が12日、行われ5月に今季日本最高記録をマークした松本奈菜子（29、東邦銀行）が予選1組で出場ゴールし決勝進出を決めた。序盤から飛ばしラスト100mは独走状態だった松本。52