14日放送のABEMA『チャンスの時間』（後11：00）では、“人間の欲望や人生を賭けの対象にした究極の遊戯”をテーマに、欲望を叶えようとする人物に密着したドキュメントVTRをみて、その結末を予想する企画「人間パドック」を届ける。今回の「人間パドック」では、今まさに窮地に立たされている男、オズワルド・伊藤俊介に密着する。【番組カット】ベイスターズクイズで…苦悶の表情を浮かべる伊藤今年4月に出演したプロ野球順