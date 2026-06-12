教員の採用を巡る大分県教育委員会の汚職事件から18年となるのを前に、山田教育長が厳格な試験や人事運用を維持していく姿勢を強調しました。 【写真を見る】教員汚職事件から18年教育長「風化させず改革を」子どもたちの未来へ決意新たに大分 12日に開かれた県教育委員会で、山田雅文県教育長は14日で18年を迎える汚職事件について言及しました。 （山田雅文・県教育長）「過去の事件を決して風化させることなく、他方で未