サッカーJ2・大分トリニータは12日、ユニフォームの胸スポンサーに、8月に開幕する新シーズンから「大分銀行」に決まったと発表しました。 【写真を見る】大分トリニータの胸スポンサー「大分銀行」に決定「感動を分かち合いたい」16年ぶりダイハツ九州から変更 大分トリニータのユニフォーム胸スポンサーとなるのは大分市の「大分銀行」で、契約期間は2026/27