空港リムジンバス代を値上げです。九州産交バスは8月1日から熊本市内と熊本空港までの運賃値上げを発表しました。九州産交バスによりますと、運賃が値上げされるのは熊本空港リムジンバスなど阿蘇くまもと空港を経由する9路線です。熊本市側のバス停と阿蘇くまもと空港で乗り降りする場合が対象で、熊本駅や桜町から空港までの運賃は現行の1200円から1400円に引き上げます。 値上げの理由について、九州産交バスでは「燃料費