サッカー元日本代表の本田圭佑氏（３９）が１２日、北中米Ｗ杯解説のため、日本の初戦が行われる米・ダラスへ出発する様子を投稿した。サングラス姿の飛行機前の写真とともに「これからダラスに出発しようとしています」と英文で綴り、「＃パルプンテ本田＃本田節」などと加えた。前回カタール大会ではＡＢＥＭＡでの歯に衣着せぬ解説が好評だった本田氏。今大会ではＮＨＫで解説を務める。コメント欄などでは「パルプンテ本