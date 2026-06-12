記者会見する「ハートシード」社長の福田恵一・慶応大名誉教授＝12日午後、東京都千代田区慶応大発のバイオベンチャー「ハートシード」は12日、人工多能性幹細胞（iPS細胞）から作った心筋細胞の塊「心筋球」をカテーテルで重い心不全患者に移植する臨床試験（治験）を開始したと発表した。iPS細胞由来の心筋細胞移植はこれまでも行われているが、同社によると、開胸手術を必要としない手法は世界初という。治験は、心臓のポン