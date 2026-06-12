札幌市中心部の札幌市営地下鉄大通駅付近で異臭がすると訴える人が相次ぐ騒ぎが11日にあり、札幌・中央署は12日、何者かがスプレーのようなものを噴射したとみて威力業務妨害の疑いで捜査を始めたと明らかにした。現場は同市中央区大通西3丁目で、大通駅の地下歩行空間につながる地上のエレベーターホール。署などによると、現場付近の防犯カメラには11日午後3時5分ごろ、10〜20代とみられる男2人のうちどちらかが、歩道からホ