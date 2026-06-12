にしたんクリニックなどを運営するエクスコムグローバルの西村誠司社長が１２日、ＴｉｋＴｏｋを更新。第２３回ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３カ国大会がメキシコシティー競技場で開幕したことに興奮した口調で期待を寄せ、また冨安健洋からサイン入りユニホームを贈られたことを明かした。西村氏は「いよいよ待ちに待ったサッカーワールドカップが開幕いたしました」と期待いっぱいの表情で切り出した。「つい数日前にですね