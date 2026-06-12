いまでこそ恵比寿は、東京を代表する「住みたい街」のひとつとして知られている。だが、恵比寿ガーデンプレイスが開業する前の駅周辺は、工場や古い住宅、商店街が混在する“都心の下町”のような場所だった。街はこの30年で、どのように変わっていったのか。街歩きライターの杉浦圭さんがリポートする――。（後編）■街には若者があふれ、施設には住民が集まる取材で訪れた4月下旬の日曜15時頃、JR恵比寿駅周辺は、20〜30代の若