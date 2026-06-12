カーリング女子で中部電力のスキップ・北沢育恵が、負けられない戦いに向けて決意を新たにした。日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の２次リーグ第３戦では札幌国際大に５―６で敗戦。第６エンド（Ｅ）終了時点で４―２とリードするも、第７、８Ｅに１点ずつ許して同点とされる。第９Ｅには２点をスチールされ、悔しい逆転負けとなった。北沢は「ウエイトのジャッジだったりとか、投げ方のミスだったりとか