ソフトバンクは１２日、山本祐大捕手（２７）が佐賀市内の病院で「左手有鉤骨鉤摘出術」を受け、無事終了したと発表した。競技復帰まで２〜３か月の見込み。山本祐は３日の中日戦（バンテリン）で患部の痛みを訴えて途中交代。その後、精密検査を受けて「左手有鉤骨の疲労骨折」と診断されていた。６日に出場選手登録を抹消されたが、小久保監督は「セ・リーグの情報をいっぱい持っている」と一軍帯同を指示。１０日の阪神戦（