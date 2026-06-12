カーリング女子の北海道銀行は、最高の形で次なるステージにコマを進めた。日本選手権６日目（１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）の２次リーグ第３戦でＳＣ軽井沢クラブに５―４で勝利。全勝で１３日からスタートするプレーオフに１位通過で挑む。スキップ・仁平美来は「全勝同士の試合なのでお互い緊張感はあったし、クロスゲームになる相手だったので、少しタイトなゲームになることが予想されていた。最後を勝ち切ることが