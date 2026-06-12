ドミノ･ピザ ジャパンは、6月15日から6月28日までの14日間限定で「絶対に食べてほしいピザが、ドミノにある」キャンペーンを開催する。期間中はデリバリー限定で、通常600円〜700円の追加料金がかかるSサイズからMサイズへのサイズアップを無料で提供する。対象はピザ全商品。ドミノ･ピザは、国内No.1シェアを誇る宅配ピザチェーン。日本中で高まるスポーツ観戦への熱量を受け、ピザを楽しみながら試合観戦を満喫してほしいとの思