シュークリーム専門店「ビアードパパ」は、2026年6月15日から、『チョコミントシュー』(税込320円)の販売店舗を7店舗から14店舗へ拡大する。【『チョコミントシュー』の画像はこちら】『チョコミントシュー』は、2013年に一部店舗でテスト販売していた商品で、近年のチョコミント市場の盛り上がりを受け、現在のトレンドに合わせて新たに開発した。2026年6月1日に7店舗限定として販売開始以降、販売店舗の拡大を望む声が多数寄せら