【モデルプレス＝2026/06/12】NEWSの小山慶一郎が6月11日、自身のInstagramを更新。M!LKの山中柔太朗とのオフショットを披露した。【写真】NEWS小山、M!LKの推しメン◆小山慶一郎、M!LKの推しメン同日放送された日本テレビ系「ぐるぐるナインティナイン」（毎週木曜よる8時〜）では「NEWS vs M!LKアイドル対決」を実施。「体張り障害物リレー」において小山と山中はアメ玉探しに奮闘した。これを受け、小山は「滅。バラエティーの