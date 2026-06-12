宝塚歌劇団星組男役ホープ・稀惺（きしょう）かずとが初主演を務める宝塚バウホール公演「浪華人情物語『銀二貫』―梅が枝の花かんざし―」が１２日、同所で開幕した。２０１５年に雪組・月城かなと主演で上演され好評を博した同作は、数々の名作を生み出し続けている高田郁氏の人気時代小説を舞台化した作品。武士から商人になり、情け深い人々に支えられながら松吉（稀惺）が商人として成長して行く様を、得意先の料理屋の娘