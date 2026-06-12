オリックスのショーン・ジェリー投手が、１３日の阪神戦（京セラドーム大阪）に先発する。前回登板となった５日の広島戦（マツダスタジアム）では、５回５安打無失点の粘投も勝敗つかず。「確かに２人は間違いなくいい選手だと思っているけど、その２人以外の選手も、球界全体を見渡しても甘く見ている選手は一人もいない。一人一人、きっちりとゲームプラン通りに打ち取っていきたい」と３月のＷＢＣに出場した佐藤輝、森下を警