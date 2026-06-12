◆カーリング日本選手権第５日（６月１２日、神奈川・横浜ＢＵＮＴＡＩ）女子の２次リーグ（Ｌ）が行われ、北海道銀行がＳＣ軽井沢クを５―４で下し、５戦全勝の１位通過で１３日から始まる決勝トーナメント進出を決めた。不利な先攻からスタートも、いきなり１点をスチール。その後は互いに点を重ね、第５Ｅは相手に最大３点のスチールを許す大ピンチだったが、スキップの仁平美来がハウス（円）の中心にストーン（石）を運