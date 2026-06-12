お笑いコンビ「たくろう」の赤木裕ときむらバンドがテレビ朝日公式ＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「動画、はじめてみました」の「納言幸のやさぐれ酒場」に出演。赤木の姉の職業が明かされた。納言の薄幸が「（優勝賞金で）いいもの買いました？」と質問すると、「いやまだ買ってない」と答えた赤木。「なんか買わんとねでも、今後のためにも。買いたいもんがね、ない。スイッチ２くらい」と続けた。さらに赤木は「姉ちゃんが税理