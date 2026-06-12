読者の実体験をもとにした衝撃エピソードをご紹介！私の友人は長く付きあっている彼氏がいるにもかかわらず、最近はバイト先の先輩とも親しげな様子。しかしSNSには彼氏との写真がそのまま残されていて……。彼女が使っていた浮気を隠し通すための、思いもよらない手口とは――SNSに残されたままの“違和感”私の友人には、長く付あっている彼氏がいました。ところがある頃から、彼女はアルバイト先の先輩と頻繁に出かけるようにな