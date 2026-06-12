Ｂ２ベルテックス静岡は１２日、千葉ジェッツトップチーム練習生で、スラムダンク奨学生としての留学経験もあるＰＧ／ＳＧ関谷間（せきや・あいま）と２０２６ー２７シーズンの選手契約に合意したと発表した。関谷は２０２３ー２４シーズンは千葉ジェッツ Ｕ１８に所属しつつ、ユース育成特別枠選手としてトップチームの活動にも参加。人気漫画「スラムダンク」の作者・井上雄彦氏が中心となって設立した「スラムダンク奨学金