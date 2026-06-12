週末から来週前半は、北日本から西日本では晴れ間が出て、真夏日となる所もありそうです。来週後半は東日本や西日本で梅雨空が戻り、北陸や東北でも梅雨入りとなる可能性があります。湿度が高く、熱中症に十分注意が必要です。一方、沖縄は梅雨明けとなりそうです。南西諸島15日(月)にかけて大雨のおそれ梅雨前線は、15日(月)ごろにかけて南西諸島から本州の南にのび、前線上を低気圧が東に進む見込みです。沖縄の宮古島地方、石