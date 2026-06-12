◆陸上日本選手権第１日（１２日、愛知・パロマ瑞穂スタジアム）前回３位だった青木アリエ（日体大）が、本命種目の女子４００メートルを欠場した。この日は午後２時５分から行われた１００メートル予選に登場し、１２秒０３（向かい風０・２メートル）の２組８着で敗退していた。５月の関東学生対校選手権（栃木）では４００メートルで３連覇を達成。今大会へ向けて「関東インカレで足りなかった部分をまた先生と話し合って