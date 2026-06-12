クラシックな愛車とともに、沖縄を島巡りするクラシックカーラリーに密着【ジーロ・デッリゾラ沖縄｜Giro dell’Isola OKINAWA 2026】 今年の沖縄はアメ車が主役？ 個性あふれるエントリー車両たち 沖縄を舞台とする、現状唯一のクラシックカーラリー「Giro dell’Isola OKINAWA（ジーロ・デッリゾラ沖縄）」。3年前に開催された第1回に際しては、KURU KURA誌上でもレポートさ