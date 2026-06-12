13日に東京・TOYOTA ARENA TOKYOで開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』のレッドカーペットの模様を生放送する『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』（NHK BS）の公式インタビュアーに、同授賞式のアンバサダーを務める中島健人が決定した。【全身ショット】スタイリッシュ！さすがのスタイルでジャケットを着こなした中島健人『MUSIC AWARDS JAPAN 2026 レッドカーペットライブ』で