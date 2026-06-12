◇プロ野球セ･パ交流戦西武ー巨人（6月12日、ベルーナドーム）オープン戦で骨折してから、今季初めて1軍昇格となった巨人のリチャード選手。先輩にからかいの言葉をかけられながら、練習で汗を流しました。「ルーキーぐらいの緊張感はありますけど、空回りだけはしないように・・・頑張りたいと思います」左手指の骨折から復帰して、ほどなくして下半身のコンディション不良で再び故障班へ。ここまでファームで過ごした時間は「