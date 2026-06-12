ハンドボール・リーグＨのプレーオフは１２日、東京・代々木第１体育館で開幕した。男子はレギュラーシーズンの上位６チーム、女子は５チームが出場。大会初戦は女子のレギュラーシーズン４位の石川と同５位の熊本が対戦し、石川が２９―２８で劇的な逆転勝利を収め、準決勝に進んだ。石川は前半を終わって６点差をつけられる苦しい展開。しかし、後半に入り、長身左腕の中村歩夢が調子を上げるなど徐々に点差を詰め、終了間