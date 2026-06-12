最悪で死者1万8000人と想定されている首都直下地震について、政府は新たな基本計画を公表しました。新たに加わった目標の1つが在宅避難です。対策の鍵になるマンション防災の取り組みを取材しました。東京・江戸川区の大規模マンション「なぎさニュータウン」。夕方、管理人が不在となった時間帯に始まったのは夜間訓練です。集まったのは、お年寄りを含むこのマンションの住民。訓練に初めて参加する人もいます。防災会の会長：き