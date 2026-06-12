12日朝、由利本荘市の交差点で軽乗用車が自転車に衝突し、自転車の高校生が大けがをしました。由利本荘警察署の調べによりますと12日午前7時45分ごろ、由利本荘市桶屋町の交差点を由利本荘市石脇方面から由利本荘市谷地町方面に左折しようとした軽乗用車が、右側から走ってきた自転車と衝突しました。この事故で、自転車に乗っていた由利本荘市に住む15歳の女子高校生が、手の指の骨を折る大けがをしました。女子高校生は通学途中