子供のころに抱いていた夢をかなえたコスプレイヤーの写真が、SNS上で大きな注目を集めている。【写真】20年ごしの夢を実現！コスプレイヤーのビフォーアフター「小さいころの私へ20年たったらナージャにだってなれるよ」と2枚の写真を紹介したのは、藤淡雪さん（@Awayuki__chan）。2003年から2004年にかけ放送されたアニメ『明日のナージャ』（テレビ朝日）。その主人公・ナージャの衣装をまとった小さな女の子が、20年を経てさら