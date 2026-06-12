レクサス新型「ビッグセダン」登場で“セダン人気”復興なるか！レクサスは2026年6月11日、同ブランドの中核を担うプレミアムセダン「ES」に8年ぶりの全面刷新を実施し、日本国内で正式に発売しました。今回発表された新型ESのフルモデルチェンジでは、次世代の電動化ラインナップを牽引する戦略車として、従来の枠組みを大きく超える大胆なパッケージングと先進のテクノロジーを投入。【画像】超カッコイイ！ これがレクサス