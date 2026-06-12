月刊アフタヌーン創刊40周年を記念した「アフタヌーン40周年展」の会場販売グッズラインナップ第2弾が発表された。同展は7月10日から7月26日まで、池袋・サンシャインシティ 展示ホールAで開催される。 【写真】「アフタヌーン40周年展」会場販売グッズラインナップを見る グッズラインナップ第2弾の1つが、市川春子による描き下ろしデザインの「缶入りポストカードセット 宝石の国」（3,300