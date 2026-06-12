ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、UNIDOL実行委員会（学生団体UNIEVENTS、株式会社AmaductioN）主催の大学対抗女子大生アイドルコピーダンス日本一決定戦『UNIDOL 2026 Summer』に冠協賛することが発表された。 「UNIDOL（ユニドル）」は、日本全国の大学対抗で行われる女子大生アイドルコピーダンスの日本一決定戦。名称は「UNIversity iDOL」に由来し、「普通の女子大生が、一夜限りの“アイドル”と