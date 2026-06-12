ライブ配信アプリ「17LIVE（イチナナ）」が、HIKKYとSDRSが共同開発する次世代型の自動販売機ソリューション『推しと遊べる自販機』に公式キャラクター「ベイビー」のコンテンツを提供することが発表された。本自販機の実機は、6月24日から26日にかけて東京ビッグサイトで開催される「推し活EXPO」で初公開される。 『推しと遊べる自販機』は、VRイベントやXR事業を手がけるHIKKYと、大手自動販売機メ}