山形県酒田市松山地区ではいまスイレンが見ごろを迎え、鮮やかな花が可憐に咲き誇っています。 【写真を見る】『スイレン』見ごろ迎える可憐に咲き誇る、赤と白の鮮やかな花（山形・酒田市） 水面に開く鮮やかな赤紫色の花、スイレン。 酒田市松山にある松山歴史公園の大手門前の池では今、およそ２００輪のスイレンが見ごろを迎えています。 ■赤紫色の次は白いスイレンも 松山文化伝承館によりますと今年は気温が高い日が