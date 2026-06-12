＜宮里藍 サントリーレディス2日目◇12日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞勢いは本物だ。初日に「63」をマークして単独トップで滑り出した14歳のアマチュア、ソア・キム（韓国）は4バーディ・1ボギーの「69」で回った。ホールアウト時点で守っていた首位の座は、午後組の桑木志帆に渡したが、3打差の2位につけている。【写真】スイングアークがおっきい！14歳アマの豪快打「きょうのスコアには満足して