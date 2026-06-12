ももいろクローバーZの佐々木彩夏が、きのう6月11日に30歳の誕生日を迎え、当日に生配信を実施。自身のインスタグラムではオフショットとともに抱負をつづった。【写真】「とても30歳に見えない綺麗さ」ついに30歳を迎えたあーりん佐々木は「Lv.30になりました！！！！」と“あーりん”らしく30歳を迎えたことを報告し、「みんなといっしょに最高の30歳にしたいと思います楽しむぞー」と宣言。続けて、「まずは24時に新曲3