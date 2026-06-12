13日に授賞式が開催される国内最大規模の国際音楽賞『MUSIC AWARDS JAPAN 2026』Grand CeremonyのパフォーマンスアーティストとしてM!LKが追加発表された。【写真】圧倒的透明感！ノースリドレスから二の腕あらわな畑芽育（MAJ2026ノミネート作品発表会より）Grand Ceremonyでは、主要6部門をはじめとする最優秀作品／アーティストの授賞式に加え、豪華アーティストが特別なパフォーマンスを披露する。M!LKは、藤井 風（Fujii