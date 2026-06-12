俳優の中村玉緒さんが9日、肺炎のため亡くなった。86歳。12日、所属事務所が発表した。同日、玉緒さんが長年、CMに出演してきたマロニーがコメントを発表した。【貴重写真】若かりし2ショット…勝新太郎＆中村玉緒さん、寄り添う仲睦まじい姿玉緒さんは、同社の看板商品『マロニー』CMに出演。「マロニーちゃん♪」とコミカルに口ずさむCMで長きにわたり人気を博した。サイトでは「中村玉緒さんご逝去に寄せて」と題し「このた