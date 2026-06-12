アジア太平洋地域の若手経営者などが集う国際会議ASPAC新潟大会が新潟市で開幕し、6月11日夜、オープニングセレモニーが開かれました。 11日、新潟市で開幕した『ASPAC新潟大会』。 アジア太平洋の約50の国と地域から国際青年会議所のメンバーが集まり、ビジネス講座や文化交流などを行います。 11日夜は約5000人が参加し、オープニングセレモニーが開かれ、国歌斉唱や書道パフォーマンス