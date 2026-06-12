詐欺事件で逆転無罪となった男性が、名古屋地検検事が男性に有利な証拠を隠し虚偽の論告をしたため、一度は有罪となったと主張した国家賠償請求訴訟で、地検は12日、110万円の賠償を命じた名古屋地裁判決への控訴断念を表明した。