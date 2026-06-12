熊本トヨペットが11日、交通遺児支援のための寄付金を熊本県交通安全推進連盟へ贈りました。贈呈式では、熊本トヨペットの齊藤 賢司代表取締役社長から連盟会会長の木村敬知事に寄付金100万円の目録が手渡されました。 寄付金は、衝突被害の軽減ブレーキなど安全運転を支援する車、セーフティ・サポートカーの売り上げの一部と熊本トヨペットの県内全店舗に設置された募金箱に集まったものです。今年