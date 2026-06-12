漫画家のやくみつるが、元メジャーリーガー・松井秀喜氏の「皮膚片」という“珍品”コレクションを紹介し、スタジオの小島瑠璃子が悲鳴をあげる場面があった。【映像】「ゴジラ松井の皮膚片」の実物6月11日に放送された『資産、全部売ってみた #3』（ABEMA）で、自身の象徴ともいえる資産を査定し人生を見つめ直す「こじうり（誇示売り）」企画にやくみつるが登場した。毒舌コメンテーターとして世間に周知されているが、もう1