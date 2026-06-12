サッカー元日本代表の内田篤人氏（38）が11日放送のテレビ朝日系「報道ステーション」（月〜金曜後9・54）に出演。オランダとの初戦（日本時間15日午前5時）を間近に控えた日本代表MF久保建英（25）について語った。番組では内田氏と久保の対談VTRを放送。久保は初戦で対戦するオランダの攻略法を「今大会イチの守備の堅さ、守備の層があると思う」と警戒し「引いてくるしブロックも堅いと思うので、ミドルシュートとかも狙っ