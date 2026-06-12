福島県楢葉町役場で、サッカー日本代表のユニホームを着用し勤務するスタッフ＝12日午前サッカーワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会が開幕した日本時間の12日から、ナショナルトレーニングセンター「Jヴィレッジ」の立地する福島県の楢葉、広野両町の職員有志が日本代表「サムライブルー」のユニホーム姿で勤務している。「最高の景色を」を合言葉に、優勝までを見据えて臨む代表に日本サッカーの「聖地」からエールを送る。