フィギュアスケート女子１８年平昌五輪銀メダリストで、元世界女王のエフゲニア・メドベージェワ（２６）が衝撃の姿を公開した。両足が包帯で固定され、病院のベッドに横たわる姿を投稿。「ずっと前からこの手術を計画していた。これから長いリハビリ期間が待っています。健康状態が改善できてうれしい」とつづり、「結婚式までには治るだろう」と記した。コメント欄などでは「なんてことだ。何が起きたの？」、「早く回復し